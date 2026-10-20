Instagram, Malen: "Che serata" - Wesley: "Bravi ragazzi. Daje Roma". De Roon: "Quel sorriso dice tutto..." (FOTO)

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Un'altra prestazione importante per Mario Hermoso, condita anche da un gol. E dai suo profilo social, Aldair, ha voluto lodare la serata del giocatore della Roma. "Le sue prestazioni passano quasi...
La Roma supera senza nessun problema lo Slovan Bratislava. I giallorossi dominano il match dell'Olimpico e vincono 4-0. Al termine del match, l'allenatore degli slovacchi, Yaya Touré, ha parlato in co...
Ha parlato anche Ghilardi alla fine del match contro lo Slovan. Al difensore è stata annullata anche una rete per fuorigioco dei compagni. Ma poco importa. Ecco le sue parole rilasciate a Sky Sport. S...
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