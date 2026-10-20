Instagram, Malen: "Che serata" - Wesley: "Bravi ragazzi. Daje Roma". De Roon: "Quel sorriso dice tutto..." (FOTO)

Poker europeo per la Roma di Gian Piero Gasperini che domina contro lo Slovan Bratislava allo stadio Olimpico. In gol Hermoso, Molina, Malen e Pisilli: una vera e propria festa giallorossa.

Al termine del match Donyell Malen ha voluto esprimere la sua soddisfazione con un post social: "Che serata" ha scritto l'olandese. Un messaggio sintetico ma che rende al meglio cosa è stata per la Roma la notte dell'Olimpico.

Arriva il messaggio social anche di Wesley: "Bravi ragazzi. Andiamo... Daje Roma!" ha scritto il brasiliano.

"Quel sorriso dice tutto" il commento invece di De Roon sui propri canali social.

"Notte di Champions a Roma" sono invece le parole di Matias Soulé per celebrare la serata.

"Un sogno, un onore, una responsabilità. Continuiamo a lavorare e a crescere". Per Pisilli è stata una serata bellissima. E lui la vuole ricordare così.