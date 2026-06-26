Instagram, la delusione di Celik dopo il Mondiale: "Non è andata come avremmo voluto. Ringraziamo chi ci ha sostenuto"

La Turchia è stata sicuramente una delle più grandi delusione della competizione iridata.

La nazionale guidata da Vincenzo Montella, arrivata nel continente Americano con grandi ambizioni, non è riuscita a superare la fase a gironi, complice i due ko arrivati contro Australia e Paraguay. Non è servito il successo arrivato nella notte contro gli Usa per 3-2, la compagine turca era già matematicamente eliminata.

Il giallorosso Zeki Celik è sceso in campo per 84 minuti, dopo essere rimasto in panchina nella seconda sfida del girone contro il Paraguay. Con un post su Instagram, il difensore ha espresso tutta la sua delusione: "Purtroppo, il torneo non è andato come avremmo voluto. Tuttavia, nella nostra ultima partita abbiano fatto del nostro meglio per darvi almeno una vittoria. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno sostenuto in ogni circostanza. Continueremo a lavorare sodo per un futuro migliore".