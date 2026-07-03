Instagram, lettera di Bruno Conti ai giallorossi: "Ho fatto tutto per amore della Roma. Ci vediamo allo stadio"

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Il futuro di Artem Dovbyk resta da definire. Al momento, la pista più concreta sembra portare alla Spagna, dove sul centravanti ucraino ci sarebbe l’interesse del Betis. Finora, però, non si registran...
Tra le concorrenti della Roma per Mason Greenwood c'è anche l'Atletico Madrid. L'inserimento dei colchoneros dipende dall'uscita di Alvarez. Il Cholo Simeone, però, ha blindato l'argentino in una inte...
Il prossimo 26 luglio la Roma affrontera il Cannes allo stadio Pierre de Coubertin per un test amichevole, con calcio d'inizio alle 17:30. Il club francese ha comunicato tutte le informazioni per l'ac...
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