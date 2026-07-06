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Instagram, il raduno si avvicina ma Pisilli si gode ancora le vacanze: "Ultimi giorni" (FOTO)

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di FabioD
lunedì, 06 luglio 2026 alle 14:00
pisilli 1
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Tra una settimana esatta la Roma si ritroverà a Trigoria per l'inizio del raduno che darà ufficialmente il via alla stagione 2026-2027. Niccolò Pisilli, tramite un post sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato una serie di scatti delle sue vacanze: "Ultimi giorni" ha scritto il centrocampista. 
La concentrazione è già all'inizio del ritiro, ma c'è ancora una settimana di tempo per godersi le vacanze e ricaricare completamente le energie. 

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