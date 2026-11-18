Wesley a Pierluigi Gollini. Il portiere, infatti, ha ricevuto la maglia del Brasile del suo compagno di squadra in giallorosso. Un regalo speciale, quello consegnato da. Il portiere, infatti, ha ricevuto la maglia del Brasile del suo compagno di squadra in giallorosso.

Un dono che Gollini ha voluto immortalare sul proprio profilo Instagram: "Bel regalo de mi fratello" è il messaggio, in romano, del classe 19955. Il brasiliano è atteso a Trigoria per tornare a lavorare insieme alla squadra in vista del match contro il Parma.