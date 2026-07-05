Instagram, El Aynaoui festeggia il passaggio del turno ai Mondiali: "Agli ottavi di finale!"

Elisea Maison de Charme è una residenza privata sul mare, elegante e curata. Siamo nel cuore di San Marco di Castellabate, in una cornice quieta e autentica. Ogni ambiente è pensato per offrirti un so...
Le prestazioni al Mondiale con il Marocco di Neil El Aynaoui, inevitabilmente, non stanno passando inosservate ad alcuni dei principali top club europei. Il centrocampista giallorosso si sta mettendo...
Flavio Cobolli, ancora una volta, non perde l'occasione per indossare i colori giallorossi. Il tennista, romano e romanista, che nella giornata di ieri ha sconfitto in cinque set Khachanov staccando i...
Altra amichevole della tourneé estiva in Galles ufficializzata. La Roma di Gian Piero Gasperini affronterà il 4 agosto il Newport County, squadra di quarta divisione inglese. La sfida è in programma...
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