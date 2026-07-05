Instagram, El Aynaoui festeggia il passaggio del turno ai Mondiali: "Agli ottavi di finale!"

Il Marocco si conferma la vera mina vagante del Mondiale. La nazionale africana ha superato per 0-3 il Canada accedendo così agli ottavi di finale della manifestazione iridata, in cui affronterà la Francia.

Altra prestazione da evidenziare per Neil El Aynaoui, il centrocampista giallorosso è stato schierato nuovamente titolare e ha giocato tutta la partita. Su Instagram il numero 8 della Roma ha pubblicato diversi scatti della partita esprimendo la sua gioia per la qualificazione: "Agli ottavi di finale!" ha scritto.