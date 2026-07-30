Instagram, Castro: "Darò il massimo per questa città. Daje Roma"

Dopo l'ufficialità del suo passaggio in giallorosso, Santiago Castro ha affidato ad Instagram le prime parole da calciatore della Roma: "Sono felicissimo per questo nuovo inizio con questi colori! Ora darò il massimo per questa città! Daje Roma!"

Con un lungo post, Santiago Castro ha salutato anche il Bologna: "Cari tifosi rossoblù: Oggi, dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio.Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa.Da quel primo giorno, ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre. Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita.Ma soprattutto, porto con me le persone. Amici, compagni di squadra, staff tecnico, personale medico, magazzinieri, nutrizionisti e ogni persona che lavora giorno dopo giorno per rendere Bologna uno dei posti migliori in cui un giovane può possa crescere sicuro.Grazie a tutti coloro che hanno reso ogni allenamento, ogni partita e ogni sforzo preziosi. Grazie per avermi insegnato a non mollare mai e a dare tutto per questi colori.Oggi, quel ragazzo di 19 anni ci saluta, e se ne va un uomo che non dimenticherà mai tutto ciò che ha visitato qui, in questa splendida città.Spero sinceramente che questo sia solo un addio e che le nostre strade si incrocino di nuovo un giorno.Grazie, Bologna, Forza Rossoblù sempre. Il cinno di Bologna. Santiago Castro."