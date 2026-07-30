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Instagram, Castro: "Darò il massimo per questa città. Daje Roma"

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di FedericoL
giovedì, 30 luglio 2026 alle 12:42
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Dopo l'ufficialità del suo passaggio in giallorosso, Santiago Castro ha affidato ad Instagram le prime parole da calciatore della Roma"Sono felicissimo per questo nuovo inizio con questi colori! Ora darò il massimo per questa città! Daje Roma!"
Con un lungo post, Santiago Castro ha salutato anche il Bologna"Cari tifosi rossoblù: Oggi, dopo quasi tre anni, è arrivato il momento di dire addio.Ricordo ancora quando, a soli 19 anni, arrivai in questa splendida città che mi aprì le porte, mi accolse a braccia aperte e mi fece sentire a casa.Da quel primo giorno, ho vissuto momenti indimenticabili che custodirò per sempre. Dalla storica e indimenticabile qualificazione alla Champions League, ottenuta grazie a un gruppo di persone straordinarie, al privilegio di raggiungere la gloria sollevando quel trofeo tanto atteso dopo 51 anni. E, ovvio, la nostra avventura in Europa, dove abbiamo lasciato il segno e dimostrato quanto lontano può arrivare una squadra quando resta unita.Ma soprattutto, porto con me le persone. Amici, compagni di squadra, staff tecnico, personale medico, magazzinieri, nutrizionisti e ogni persona che lavora giorno dopo giorno per rendere Bologna uno dei posti migliori in cui un giovane può possa crescere sicuro.Grazie a tutti coloro che hanno reso ogni allenamento, ogni partita e ogni sforzo preziosi. Grazie per avermi insegnato a non mollare mai e a dare tutto per questi colori.Oggi, quel ragazzo di 19 anni ci saluta, e se ne va un uomo che non dimenticherà mai tutto ciò che ha visitato qui, in questa splendida città.Spero sinceramente che questo sia solo un addio e che le nostre strade si incrocino di nuovo un giorno.Grazie, Bologna, Forza Rossoblù sempre. Il cinno di Bologna. Santiago Castro."

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