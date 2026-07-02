Instagram, Almaviva saluta la Roma: "Grazie a questa maglia, a questo stemma, a questa casa"

Lo scorso 30 giugno è terminato il rapporto tra Mattia Almaviva e la Roma. Il giovane calciatore ha salutato i colori giallorossi con un lungo messaggio su Instagram e una carrellata di foto, tra cui quella con Daniele De Rossi ma non lo scatto che lo ha reso celebre, ovvero il passaggio simbolico della fascia da capitano il giorno dell'addio di Francesco Totti. Queste le sue parole: "È difficile trovare le parole giuste per descrivere cosa significhi per me salutare questa maglia.Sto lasciando la squadra della mia città, quella in cui sono nato, cresciuto e che ho sempre tifato. La squadra che ho sognato fin da bambino, quando andavo allo stadio con gli occhi pieni di speranza e il cuore pieno d’amore. Sono entrato qui da bambino, con gli occhi pieni di sogni e un pallone tra i piedi... E ne esco oggi con qualcosa in più: sono cresciuto, non solo come calciatore, ma soprattutto come persona. Questa società mi ha visto sbagliare, imparare, lottare, cadere e rialzarmi. Mi ha formato, mi ha cresciuto, mi ha insegnato valori che porterò dentro per tutta la vita. Ringrazio ogni compagno, ogni allenatore, ogni persona che ha fatto parte di questo percorso. Ma soprattutto grazie a questa maglia, a questo stemma, a questa casa. Sempre forza ROMA"