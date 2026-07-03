FOTO - Instagram, Dybala e Soulé insieme durante le vacanze in Argentina: cena a base di grigliata

Entrambi esclusi dalla nazionale argentina per il Mondiale ed entrambi ancora con un futuro incerto. La sintonia, ma in certi casi forse anche l'incompatibilità in campo tra Paulo Dybala e Mati Soulé potrebbe non esserci nella Roma della prossima stagione. Il numero 21 non ha ancora rinnovato il contratto e attualmente è svincolato, ma la firma dovrebbe essere imminente, mentre il classe 2003 potrebbe essere sacrificato per fare spazio ad altri calciatori più idonei al sistema di gioco di Gian Piero Gasperini. I due sono legati da una forte amicizia, oltre che da una profonda stima, con Soulé che ha sempre visto Dybala come un punto di riferimento.

Entrambi si stanno godendo le proprie vacanze in Argentina e come si vede da uno scatto pubblicato su Instagram dal tennista Federico Coria, i due hanno avuto l'occasione di trascorrere una piacevole serata insieme, con una tipica grigliata di carne argentina. Sorrisi e volti distesi, in attesa di capire cosa riserverà il futuro.