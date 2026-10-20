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Aldair su Hermoso: "Ci ha abituati a livello altissimo. Da difensore apprezzo la sua solidità"

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di R.P.
Hermoso
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Un'altra prestazione importante per Mario Hermoso, condita anche da un gol. E dai suo profilo social, Aldair, ha voluto lodare la serata del giocatore della Roma. 
 "Le sue prestazioni passano quasi inosservate perché ci ha abituati a un livello altissimo. Da difensore, apprezzo tanto la solidità che ha dato alla Roma. Quella sicurezza che solo i grandi giocatori sanno trasmettere a tutta la squadra. E poi la grinta, la cattiveria agonistica con cui lotta su ogni pallone. Bravo Mario, continua così". 

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