Aldair su Hermoso: "Ci ha abituati a livello altissimo. Da difensore apprezzo la sua solidità"

Un'altra prestazione importante per Mario Hermoso, condita anche da un gol. E dai suo profilo social, Aldair, ha voluto lodare la serata del giocatore della Roma.

"Le sue prestazioni passano quasi inosservate perché ci ha abituati a un livello altissimo. Da difensore, apprezzo tanto la solidità che ha dato alla Roma. Quella sicurezza che solo i grandi giocatori sanno trasmettere a tutta la squadra. E poi la grinta, la cattiveria agonistica con cui lotta su ogni pallone. Bravo Mario, continua così".