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Primavera, Inter-Roma 0-2: Basile e Arena firmano il successo giallorosso

Settore giovanile
di R.P.
Primavera Roma
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La Roma Primavera espugna il campo dell’Inter e conquista i tre punti grazie allo 0-2 maturato con un gol per tempo. A sbloccare la sfida è Basile al 33', autore di una splendida girata, mentre nella ripresa Arena chiude i conti al 59' trasformando il calcio di rigore conquistato da Maccaroni.
INTER (4-3-3): Farronato; Moranduzzo, Breda, Mackiewicz, Rocca; D'Agostino, La Torre, Moressa; El Mahboubi, Franchi, Vukaj. A disposizione: Galliera, Pavan, Grisoni Fasana, Maghlout, Putsen, Kartelo, Peletti, Lissi, Puricelli, Nese, Piva. Allenatore: Emiliano Bigica.
ROMA (3-5-2): Kilvinger; Bonifazi, Terlizzi, Basile; Marchetti, Giammattei, Ballarin, Maccaroni, Cama; Paratici, Arena. A disposizione: Marcaccini, Bouaskar, Paul, Zinni, Loreti, Pallassini, Arduini, Forni, Romero Corredera, Strata, Troiani. Allenatore: Mattia Scala.
SEGUI IL LIVE
90+4' - FINISCE QUI! La Roma espugna il campo dell'Inter.
90' - Ultima sostituzione per l'Inter: esce Rocca, al suo posto entra Peletti.
88' - Loreti prova il sinistro dalla distanza, ma la conclusione termina alta sopra la traversa.
80' - Ultimi cambi per la Roma: fuori Ballarin e Maccaroni, dentro Forni e Loreti.
78' - Grisoni Fasana prova il destro, ma la conclusione è debole e Kilvinger blocca senza difficoltà.
72' - Cambio anche per l’Inter: fuori Vukaj, al suo posto entra Maghlout.
70' - Altre due sostituzioni per la Roma: escono Terlizzi e Paratici, al loro posto entrano Paul e Romero Corredera.
66' - Primo cambio per la Roma: termina la partita di Giammattei, al suo posto Arduini.
65' - Cama ferma irregolarmente El Mahboubi e viene ammonito dal direttore di gara. Doppia sostituzione per l'Inter: escono Moranduzzo e D'Agostino, al loro posto entrano Lissi e Grisoni Fasana.
59' - RADDOPPIO DELLA ROMA! Arena si presenta sul dischetto e calcia forte, alto e centrale: Farronato non può nulla e i giallorossi trovano il 2-0.
58' - Rigore per la Roma! Maccaroni entra in area e viene steso da Mackiewicz: per il signor Gandino non ci sono dubbi, calcio di rigore per i giallorossi.
56' - Bella giocata di Vukaj, che salta l'uomo e costringe Terlizzi al fallo: ammonito il difensore della Roma.
52' - Roma vicina al raddoppio. Arena recupera palla su La Torre, prende la mira con il destro e va alla conclusione: il pallone sfiora il palo alla destra del portiere nerazzurro.
46' - Si riparte. Primo cambio per l'Inter: fuori Moressa, dentro Putsen.
PRIMO TEMPO
45'+1' - Fine primo tempo.
44' - Espulso un componente della panchina dell'Inter.
43' - Inter a un passo dal pareggio: Vukaj prova la conclusione dalla distanza e centra il palo.
41' - Arena crossa dalla sinistra per Marchetti, che stacca di testa ma manda il pallone sopra la traversa.
33' - GOL DELLA ROMA! Maccaroni combina con Cama sulla sinistra e mette il pallone in area con il mancino. Basile, spalle alla porta, si coordina alla grande in girata e batte Farronato: splendida rete del difensore giallorosso.
24' - Franchi riceve un cross in area, si libera della marcatura di Basile e conclude con il destro a incrociare: il pallone sfiora il palo.
22' - El Mahboubi colpisce di testa sul cross di Moranduzzo, ma Paratici è ben piazzato e respinge.
21' - Intervento duro di Basile su El Mahboubi: ammonito il difensore della Roma.
18' - Primo tentativo dell'Inter con Rocca, che prova la conclusione dalla distanza senza però trovare la porta.
17' - Nuova occasione per Paratici che recupera il pallone nell'aria avversaria e conclude in porta guadagnando un calcio d'angolo.
15' - Paratici riceve il pallone e cerca subito Arena in verticale: l'attaccante controlla e conclude, ma il tiro termina alto.
11' - Primo cartellino della gara: ammonito Breda per un intervento irregolare ai danni di Arena.
10' - Bonifazi prova la conclusione dalla distanza, senza però trovare lo specchio della porta.
7' - Cama sfonda sulla sinistra e mette il pallone in area. Bonifazi controlla, protegge la sfera e prova a rimetterla al centro, ma il suo tentativo termina sul fondo.
1' - Fischio d'inizio, sono i giallorossi a toccare il primo pallone della gara
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