Clicky

Stadio Roma, arrivano altri pareri degli Enti per l'approvazione del progetto

20/06/2026 alle 11:32.
aaassssadiooo-3

Dopo il parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi del Coni per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, sono arrivati altri pareri dei vari Enti. L'ASL-ROMA 2 si è dichiarato non competente e rimanda la questione ad altro ufficio.

La RFI, Rete Ferroviaria italiana, invece, ha richiesto delle integrazioni progettuali per esprimere un parere favorevole o meno. Stessa cosa per ROMA NATURA.