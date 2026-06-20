Stadio Roma, arrivano altri pareri degli Enti per l'approvazione del progetto

Dopo il parere favorevole della Commissione Impianti Sportivi del Coni per il nuovo stadio della Roma a Pietralata, sono arrivati altri pareri dei vari Enti. L'ASL-ROMA 2 si è dichiarato non competente e rimanda la questione ad altro ufficio.

La RFI, Rete Ferroviaria italiana, invece, ha richiesto delle integrazioni progettuali per esprimere un parere favorevole o meno. Stessa cosa per ROMA NATURA.

Continuano ad arrivare i pareri dei vari Enti sullo Stadio della Roma a Pietralata. Ai primi due si sono aggiunti:

ASL - ROMA 2 (il dipartimento individuato si dichiara non competente e rimanda ad altro ufficio)

RFI (richiede integrazioni progettuali)

ROMA NATURA (come sopra) pic.twitter.com/rV1ATxED9M — Andrea de Angelis (@deangelisrr) June 20, 2026



