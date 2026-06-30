Kumbulla: "Mi piacerebbe lavorare con Gasperini" (VIDEO)

MANGIANTE: "I Friedkin non cedono i big" - BALZANI: "Domani mi aspetto la prima offerta per Greenwood"

giu 30, 17:30

Il 30 giugno è arrivato e la Roma, nonostante un inserimento della Juventus per Svilar, ha blindato i suoi big. Nell'etere romano non mancano le riflessioni in merito. "I Friedkin non cedono i big" ha...