D'Amico, vertici e incontri

Non cè un minuto da sprecare. A Trigoria è già cominciata la corsa contro il tempo e il nuovo asse giallorosso si è messo immediatamente al lavoro. Tony D'Amico e Gian Piero Gasperini lo sanno bene: la Roma si gioca una partita fondamentale nelle prossime giornate e ogni scelta può incidere sul presente e sul futuro del club. [...]

Un vertice operativo a tutti gli effetti, arricchito anche dall'intervento in videocall di Ryan Friedkin, costantemente aggiornato sugli sviluppi di una situazione che richiede decisioni rapide e precise. L'orizzonte è chiaro e porta una data precisa: 30 giugno. Mancano appena otto giorni alla chiusura del bilancio e al passaggio cruciale legato al settlement agreement. La Roma si trova davanti a un bivio. Da una parte la necessità di realizzare importanti plusvalenze attraverso le cessioni entro fine mese, dall'altra la possibilità di lavorare a un nuovo accordo con l'Uefa che possa concedere più margine di manovra. [...]

Nel frattempo, a Trigoria si è visto anche Lorenzo Pellegrini. Il trentenne è passato al centro sportivo per motivi personali e ha avuto modo di salutare D'Amico (così come Wesley che è a Trigoria per recuperare dall'infortunio). Un incontro cordiale e significativo, mentre sullo sfondo resta la questione rinnovo. Il diesse affronterà il tema con l'agente, ma un messaggio è già arrivato in modo chiaro: Gasp considera Pellegrini una pedina importante e vuole puntare su di lui. [...]

(Corsport)