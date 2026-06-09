Wesley è già ripartito, da ieri è a Roma. A breve nuovi esami, pronto per il ritiro

IL ROMANISTA - La delusione è ancora fresca rimarrà viva ancora per molto tempo ma per Wesley è già tempo di guardare avanti. Lo ha detto lui stesso sui social, non è affatto tipo che si arrende. Per questo, dopo lo stop accusato nell'amichevole di Cleveland contro l'Egitto che gli è costato la dolorosa esclusione dalla selezione brasiliana per i Mondiali, Wesley è atterrato ieri mattina a Roma. La diagnosi emersa dal ritiro della Seleção ha parlato chiaro: lesione all'adduttore della coscia sinistra. Un verdetto amaro, che ha spezzato il sogno Mundial del terzino. Nelle prossime ore il brasiliano verra sottoposto a nuovi esami approfonditi da parte del dipartimento medico giallorosso. [...]

Il programma riabilitativo sarà strutturato in due fasi: Wesley inizierà le prime cure nella Capitale, per poi proseguire le terapie anche durante il periodo di vacanza, così da non perdere giorni preziosi e non sovraccaricare troppo la muscolatura.

Nessuna fretta, ma idee chiarissime sulla tabella di marcia. L'obiettivo del club è uno solo: consegnare il brasiliano pienamente recuperato a Gian Piero Gasperini in tempo per il raduno estivo. [...]