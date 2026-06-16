Wesley al lavoro a Trigoria

Una giornata in barca a Ponza con la famiglia e gli amici, poi di nuovo al lavoro. Dove? In una Trigoria praticamente deserta ma che Wesley ha voluto nuovamente ritrovare per proseguire Il recupero dalla lesione che lo ha costretto a salutare il Mondiale con Il Brasile. La caparbietà dell'esterno sudamericano che non ha voluto perdere tempo e ha deciso di cominciare subito il lavoro di fisioterapia al Fulvio Bernardini. Alle 9.30 di ieri il ragazzo ha raggiunto Trigoria per cominciare il percorso riabilitativo che lo porterà tra meno di un mese di nuovo a disposizione di Gasperini che sta apprezzando molto il suo attaccamento al club e la voglia di tornare immediatamente in campo per la squadra. [...]

(Corsport)