Via al restyling nel settore giovanile. Conti dice no al ruolo di traghettatore

Una stagione conclusa con l'amaro in bocca quella del settore giovanile giallorosso. [...] A rendere modesta l'annata ci si è messa la Primavera di Guidi (il tecnico è a rischio per il prossimo anno) eliminata a fine maggio ai playoff Scudetto contro il Bologna. C'è un punto da chiarire: l'obiettivo dei giovani non è per forza quello di vincere, ma portare a casa trofei fa sempre bene al morale. Ad arricchire una stagione deludente, però, ci sono anche i pochi esordi in prima squadra. Hanno assaggiato il campo con Gasperini solamente Arena (con rete contro il Torino), Romano e Della Rocca in Europa League. Tra gli obiettivi del prossimo anno c'è quello di rifondare il settore giovanile (si tornerà a giocare la Youth League) e il compito verrà assegnato a Massimo Margiotta. L'ex Verona - legato a D'Amico - ha superato la concorrenza di Frara e Angeloni. Il secondo era il preferito della società ma la Fiorentina ha alzato un muro. [...] Poi entro due anni l'intenzione dei Friedkin è quella di far partire l'Under 23 come già hanno fatto Atalanta, Milan, Inter e Juventus. I costi sono alti (tra i 6 e gli 8 milioni) e al momento manca anche uno stadio dove giocare (il Tre Fontane non rispetta tutti i requisiti), ma il progetto è in cantiere. Lascerà la Roma Bruno Conti nonostante un ultimo tentativo dei Friedkin che gli hanno proposto un ultimo anno da 'traghettatore' al fianco di Margiotta, una sorta di chioccia per la prima stagione al Bernardini. Marazico ha ringraziato, ma non vuole cambiare idea. Dopo 50 anni si chiuderanno per lui le porte di Trigoria. [...]

(Il Messaggero)