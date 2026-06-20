Tutti d’accordo: Pellegrini merita rispetto

IL ROMANISTA (D. LO MONACO) - [...] Da più parti, tutte curiosamente concordanti, si sostiene che non ci sono stati passi avanti sostanziali nella vicenda e, si aggiunge, chi scrive che il giocatore avrebbe preteso garanzie sulle presenze in campo sta scrivendo una stupidaggine. Fin qui, siamo tutti d'accordo. Siamo convinti che la maggior garanzia per Lorenzo nell'eventuale rinnovo di contratto sia proprio la presenza di un allenatore che lo stima come Gasperini e il tecnico non darebbe mai garanzie di minutaggio a nessuno. Né Pellegrini si sognerebbe mai di chiederle. Ma qualcuno in queste ore sta provando a sostenere che questa cosa l'avremmo detta o scritta noi. E questa è una palese falsità: negli articoli di questi giorni sul Romanista o nelle chiacchierate sul tema in radio abbiamo semplicemente sostenuto che nel rinnovo di contratto di Lorenzo sarà fondamentale riconoscere al giocatore un ruolo centrale nel prossimo progetto. [...] Quanto allo standard da romanista non è neanche il caso di discuterlo. [...] Un primo contatto c'è stato, e lo abbiamo raccontato, ma per ora non si è entrati nel vivo della questione. La speranza, nostra e di Gasperini, è che Pellegrini ovviamente rinnovi. Speriamo se ne occupi presto D'Amico. Attendiamo fiduciosi.