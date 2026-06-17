Totti, il ricordo dello Scudetto: "Il giorno più bello delle nostre vite"

CORSPORT - Francesco Totti, bandiera della Roma e storico capitano, ha affidato al quotidiano sportivo un messaggio per ricordare lo Scudetto, vinto 15 anni fa. Ecco le sue parole: Venticinque anni fa, il giorno più bello delle nostre vite. Ricordo ogni singolo momento: l’attesa, l’arrivo allo stadio. Il gol. La partita. Sono sicuro che ricordate tutto anche voi. Per chi invece non c’era ancora… che vi siete persi! Con la speranza che possiamo presto tornare a vivere un giorno così. Forza Roma».