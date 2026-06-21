Tony va di corsa per le cessioni

Otto giorni. Soltanto otto giorni per chiudere i conti con il passato e provare ad aprire definitivamente una nuova fase. Il 30 giugno non è una data qualunque per la Roma: è il traguardo di una lunga rincorsa al rispetto del settlement agreement, quella pratica diventata negli anni una vera spada di Damocle sulle teste dei dirigenti giallorossi. (...) È il primo esame per Tony D’Amico. Il nuovo diesse si è appena insediato a Trigoria e si ritrova subito immerso nella fase più delicata dell’anno. (...) Al centro della strategia c’è Matias Soulé. È lui il nome individuato per generare la plusvalenza più importante e contemporaneamente finanziare il prossimo assalto al mercato. L’argentino è diventato il fulcro di un puzzle complesso, dove esigenze economiche e valutazioni tecniche si intrecciano inevitabilmente. Il Borussia Dortmund si è mosso da tempo, ma la concorrenza è cresciuta. Diversi club di Premier hanno già aperto i canali con l’entourage del giocatore, mentre il suo agente Martin Guastadisegno continua a lavorare tra Trigoria e Milano per individuare la soluzione migliore. (...)

(corsport)