Svolta Greenwood, Roma in pressing

Un sospiro di sollievo per la Roma dopo la comunicazione arrivata ieri da parte della Uefa. Il club giallorosso dovrà pagare una multa di sei milioni di euro (4,2 erano stati già preventivati) perché «ha leggermente superato l'obiettivo intermedio fissato per l'esercizio finanziario che termina nel 2025 ed è stato multato di 2 milioni. Avendo anche riportato un rapporto di costo della squadra superiore al 70% per l'anno solare 2025, al club è stata inflitta una multa aggiuntiva di 4 milioni», si legge sul comunicato. [...] C'è bisogno di incassare più o meno 50 milioni di plusvalenze, ma a Nyon hanno valutato positivamente il lavoro svolto dai Friedkin in questi anni che ora hanno come obiettivo quello di togliersi una volta per tutte la morsa del settlement agreement e ottenere una maggiore libertà di manovra per le prossime sessioni di mercato. D'Amico in queste ore è concentrato sulle cessioni. Lavoro non ancora concluso poiché gli addii di Saud, Baldanzi e Sangaré non bastano per completare l'opera. Tra gli indiziati principali a partire c'è Soulé, l'interesse del Borussia Dortmund è concreto ma offerte ufficiali ancora non sono arrivate. [...] L'altro big che rischia di salutare è Koné (c'è l'Arsenal) ma Gasperini preferirebbe sacrificare l'argentino. [...] Una piccola mano, intanto, è arrivata dal passaggio di Faticanti dal Lecce alla Juventus: i bianconeri hanno esercitato il diritto di riscatto pagando 1 milione di euro, 350mila sono destinati alla Roma. [...] Il club francese secondo l'organo calcistico «non ha soddisfatto l'obiettivo finale dell'accordo transattivo, in quanto non è riuscito a rispettare la regola dei guadagni del calcio nella stagione 2025/26 (cioè coprendo i periodi di rendicontazione che terminano nel 2023, 2024 e 2025)». Tradotto: se entro un anno non rispetteranno i paletti del FFP i francesi rischiano l'esclusione dalle prossime competizioni europee per tre anni. [...] In sostanza la situazione è critica e può sbloccare l'affare Greenwood (Le Parisien sostiene che il Marsiglia ne deve fare circa 60 milioni di plusvalenze). L'inglese è sul mercato e cederlo, ora, è ancor di più una priorità. Nei giorni scorsi ci sono stati altri contatti tra Gasperini, il giocatore e il padre agente. L'apertura totale è arrivata e c'è un altro fattore determinante: in questa corsa la Roma è sola. [...] La richiesta d'ingaggio dell'inglese è leggermente inferiore ai 5 milioni a stagione, il Marsiglia ne chiede 50 più 5 di bonus e ha fretta di cederlo entro il 30 giugno. A Trigoria si studia la prima offerta da inviare per provare quantomeno a limare la cifra. [...]

(Il Messaggero)