Sprint per Mason. Friedkin parla con il Marsiglia

La trattativa per Mason Greenwood ha ormai superato i confini del semplice mercato e si è trasformata in una partita finanziaria e strategica che coinvolge direttamente i proprietari di Roma e Marsiglia. Da una parte Dan e Ryan Friedkin, alla guida di un impero da 11 miliardi di dollari. Dall'altra Frank McCourt, patron del club francese, con un patrimonio stimato di 1,2 miliardi. [...] Sono giorni incandescenti. Telefonate, contatti, valutazioni. La sensazione è che la partita stia entrando nella fase decisiva e che il tempo, più ancora delle cifre, possa fare la differenza. Perché il calendario corre veloce e il 30 giugno è una data che pesa come un macigno sui conti del Marsiglia. Il club francese continua a chiedere 55 milioni di euro complessivi, bonus inclusi: 50 di parte fissa più altri 5 legati agli obiettivi.[...] Come se non bastasse, sullo sfondo incombe anche la clausola rescissoria destinata a entrare in vigore dal mese di luglio, facendo schizzare il valore del cartellino fino a 60 milioni di euro. Un ulteriore fattore di pressione che rende ancora più urgente trovare un'intesa nelle prossime giornate. Eppure la Roma non arretra di un centimetro. A Trigoria considerano Greenwood il grande obiettivo per rinforzare l'attacco e hanno già ottenuto il sì del giocatore sulla base di un contratto da 4,5 milioni netti a stagione, destinati ad aumentare negli anni successivi. La strategia di D'Amico è avvicinarsi alle richieste francesi senza arrivare ai famosi 55 milioni. L'ipotesi allo studio prevede una struttura più articolata, con circa 15-20 milioni versati subito e il restante importo distribuito nelle prossime due o tre stagioni. [...] Il Marsiglia ha un bisogno urgente di liquidità. Deve generare entrate pesanti entro la fine del mese, si parla di circa 100 milioni, per affrontare una situazione finanziaria estremamente delicata. [...]

(Corsport)