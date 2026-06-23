Soulé piace a Borussia e Leverkusen

Otto giorni. Tanto separa la Roma dalla scadenza del 30 giugno e tanto basta per trasformare il mercato in una vera e propria corsa a ostacoli. [...]

Il nome più pesante sul tavolo è quello di Soulé. L'argentino rappresenta infatti il sacrificio più prezioso dal punto di vista economico: una cessione intorno al 40 milioni consentirebbe alla Roma di registrare una plusvalenza vicina al 25 milioni, un tesoretto fondamentale per sistemare i corti entro la deadline. Non sorprende, dunque, che attorno al talento argentino si stiano muovendo club di primo piano. Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen e diverse società di Premier League osservano con attenzione, pronti ad affondare il colpo.

La Roma spera di costruire un pacchetto di uscite capace di generare liquidità e plusvalenze in tempi rapidi. Tra i nomi più caldi c'è quello di Jan Ziolkowski, nella lista delle partenze compare anche Salah-Eddine e Romano che continua ad attirare Interesse sia in Serie A sia da parte del Palermo.

(Corsport)