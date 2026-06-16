Soulé in uscita per il bilancio. Offerto Moreira ma costa tanto

Priorita alle cessioni, con la scadenza al 30 giugno che incombe per la chiusura del settlement agreement con l'Uefa. La Roma deve piazzare un colpo in uscita e gi indizi portano a Soulé. leri l'agente era a Milano per trovare un'offerta da almeno 35 milioni. Resta vivo l'interesse del Borussia Dortmund e del Fenerbahce. Ma a Soulé piace di più la Premier. [...]

Messa in archivio la questione bilancio si procederà agli acquisti. Greenwood è la priorità mentre a sinistra sale Tel del Tottenham. Gli arrivi di Savinho e Guirassy convincerebbero De Zerbi a cedere il francese. Nelle scorse settimane, infine, la Roma ha chiesto informazioni per Diego Moreira ma lo Strasburgo ha sparato alto: 40 milioni.

(Gasport)