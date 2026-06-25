Soulé al passo d'addio

IL TEMPO (L. PES) - Sotto a chi tocca. Giorni, anzi ore, cruciali in casa Roma per chiudere il discorso settlement agreement con la Uefa. La data del 30 giugno resta chiave, anche se non determinante in assoluto per effettuare plusvalenze poiché a Nyon hanno garantito tolleranza per le operazioni iniziate a fine mese e che si possono concludere i primi di luglio. Due i nomi principalmente attenzionati, oltre ad altri calciatori messi sul mercato dal club, che sono sempre quelli di Koné e Soulé. A Trigoria attendono l'offerta giusta che potrebbe arrivare nei prossimi giorni. Il francese, non convinto dall'opzione Atletico Madrid, piace in Inghilterra, in particolar modo ad Arsenal e Chelsea, che potrebbe cedere Enzo Fernandez. Diversa la situazione dell'argentino che anche nella testa di Gasperini sarebbe una partenza meno dolorosa. Dalla Germania sono arrivati i sondaggi di Borussia, Stoccarda e Lipsia, ma attenzione anche alla pista araba con Al-Alhi e Al-Hilal (che potrebbe cedere Malcom) che potrebbero affondare il colpo. Resta da capire se la meta orientale possa attirare il fantasista di Mar del Plata, che intanto ieri proprio dalla sua Argentina ha lanciato segnali d'amore alla Roma con una foto di gruppo insieme ad alcuni amici tutti vestiti con maglie giallorosse. La permanenza nella Capitale resta il primo obiettivo per Soulé ma tutte le strade portano a una cessione, anche se in una situazione così delicata come quella del club dei Friedkin, vige la legge della velocità delle offerte. Al momento restano esclusi altri nomi importanti come Svilar, Wesley e N'Dicka ma nulla è certo fino alla fine del mese. Intanto si lavora anche su altre uscite come quella di Alessandro Romano. Rimane calda la pista Cagliari che lavora per arrivare ad un accordo col calciatore. Sullo sfondo resta anche il Palermo. Nessuna novità, invece, sul fronte Dovbyk e Ziolkowski mentre il Psv prova a convincere Salah-Eddine. La buona notizia per la Roma arriva dai diritti IMG per la Serie A all'estero: sono partiti i pagamenti che porteranno nelle casse del club 18-20 milioni in più tranche. Ricavi utili per sistemare i conti mentre si attendono sviluppi anche per la questione Calafiori col Basilea e per l'assicurazione di Bove. Il 30 giugno rappresenta anche una data limite per la scadenza di tre contratti importanti. Il club continua a lavorare con fiducia per limare tutti i dettagli finali ma si va verso il rinnovo di Celik, Dybala e Pellegrini. Medesimo destino anche per Mancini e Cristante, che però hanno il contratto in scadenza nel 2027. Anche se il difensore non nasconde il fastidio per l'allungarsi delle tempistiche anche rispetto alle promesse dei mesi scorsi. Dal primo luglio potrà partire anche l'assalto a Greenwood. Dopo settimane di trattative serrate con calciatore ed entourage i giallorossi devono presentare l'offerta al Marsiglia che chiede oltre 50 milioni. Il Fenerbahce insiste col pressing ma la distanza con i francesi è ancora ampia. A Trigoria si è deciso di rinviare l'affare dopo il 30 giugno ma l'inglese resta obiettivo centrale del mercato estivo del quale Gasperini ha già tracciato le linee guida: cinque acquisti con l'attacco come priorità assoluta (due esterni da affiancare a Malen) e un esterno a tutta fascia per fare coppia con Wesley. Poi la sostituzione dell'eventuale partenza di Koné e un difensore mancino come ricambio di Hermoso. Infine, come annunciato dai gallesi, è ufficiale il test col Cardiff del primo agosto (alle ore 15 locali, 16 italiane) al Cardiff City Stadium.