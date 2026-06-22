IL TEMPO (L. PES) - Si apre la settimana della verità, giorno più giorno meno. Da oggi fino al 30 giugno la Roma dovrà far quadrare i conti con la Uefa e chiudere il capitolo del settlement agreement attraverso le plusvalenze, con un occhio sempre vigile alla costruzione della futura squadra. Processo che inevitabilmente parte dai rinnovi di contratto dei tre calciatori che Gasperini ha scelto di confermare.

Il primo in ordine di stato della trattativa è Celik. Il ds D'Amico ha ripresto in mano la trattativa con l'agente del turco arrivando a un'intesa per un prolungamento con l'aumento di ingaggio, dai circa due percepiti fino ad oggi a una cifra intorno ai tre a stagione. Il laterale arrivato nella Capitale nel 2022 godrà anche dei vantaggi del Decreto Crescita che hanno agevolato lo sprint decisivo del club.

Giorni cruciali anche per la situazione Dybala. La trattativa con l'argentino è stata curata in prima persona da Ryan Friedkin sin dalle settimane finali del campionato appena concluso. Ma adesso dopo qualche giorno di stallo D'Amico è pronto a sferrare l'assalto decisivo. Le distanze sono tutt'altro che incolmabili e il protrarsi delle tempistiche è dovuto più che altro a un'attesa dei protagonisti della trattativa. L'entourage della Joya ha ormai risposto da due settimane alla prima offerta della Roma con una controproposta che ora sarà sistemata nei dettagli dal direttore sportivo. La volontà dell'attaccante è sempre stata chiara, continuare nella Roma. Ora serve solamente trovare la quadra finale sulle cifre di un contratto che dovrebbe essere biennale e che prevederà una parte fissa molto più bassa rispetto all'ultimo ingaggio e diversi bonus legati al rendimento. C'è grande fiducia per arrivare il sì in tempi brevi. Passi concreti anche per Pellegrini. In questa settimana infatti è previsto un incontrato tra l'agente e D'Amico. Il centrocampista ha sempre messo la Roma davanti a tutto e già con Massara si era parlato di un prolungamento a circa 2,5 milioni l'anno. C'era attesa per una chiamata che ora sta per arrivare, ma anche il suo destino come quello degli altri è legato ancora ai giallorossi.

Non solo contratti, però, c'è da chiudere anche il discorso Uefa. Il club dovrà realizzare alcuni milioni di plsusvalenza e per questo la stasi sul mercato in uscita degli ultimi giorni sta per essere interrotta. Sul tavolo i soliti nomi di Soulé e Koné mentre Ndicka resta incedibile.

L'argentino ha sempre l'interesse del Dortmund, del Fenerbahce e club arabi ma nessuna offerta concreta. Il francese ha attirato l'interesse di Atletico e Arsenal con i Gunners che potrebbero sferrare l'offensiva proprio negli ultimi giorni del mese. La sensazione è che uno dei due possa partire entro il 30, ma potrebbe non bastare. Si lavora infatti anche per Ziolkowski, Romano e Dovbyk. Capitolo Greenwood: dopo i tanti colloqui con il calciatore e il suo entourage la Roma è pronta a recapitare l'offerta al Marsiglia che resta in grande difficoltà economica ma che dal primo luglio potrebbe appellarsi alla clausola da 60 milioni per l'inglese. Resta da capire se i giallorossi proveranno il colpo subito o attendendo i primi giorni di luglio quando l'OM sarà costretto a incassare.