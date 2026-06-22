Scatto per Dybala

Questa è la settimana decisiva. Per Paulo Dybala, per le tante questioni che deve affrontare D'Amico. E per l'atteso rinnovo che dovrà portare la Joya e la Roma ad andare avanti ancora insieme per un altro anno o due. Intorno all'argentino continuano i movimenti anche se Paulo ha dato e continua a dare la sua preferenza al club giallorosso. Del resto è stato chiaro, vuole continuare a indossare questi colori [...]

Nel frattempo sapere che tra 8 giorni sarà un giocatore libero continua a stuzzicare l'appetito. Ad iniziare il Boca Juniors che negli ultimi giorni è tornato alla carica. A chiamarlo è stato sia il presidente Riquelme sia il direttore tecnico Arrabbaruena. Telefonate amichevoli [...]

Dybala il Boca lo ha messo in standby. La corte fa ovviamente piacere ma ha voglia di restare a giocare in Europa e in particolare alla Roma. Anche perché a Buenos Aires non gli possono garantire un ingaggio altissimo. Ha Roma ha offerto 2 milioni salendo poi a 2,3 contro una richiesta di 3 milioni di base fissa. Ad occuparsi del rinnovo per un po' è stato Ryan Friedkin con Carlos Novel. Adesso è entrato in pista D'Amico pronto a chiudere la questione in questi giorni.

(Gasport)