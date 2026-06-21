Roma, Ndicka incedibile. Anche l'Aston Villa su Soulé

Nessuno è incedibile, ma Ndicka deve restare. Questa la richiesta mossa da Gasperini alla proprietà e al nuovo direttore sportivo D'Amico. Il tecnico della Roma sa che il club deve incassare, ma ci sono dei punti fermi da salvaguardare. Il centrale ivoriano è uno di questi: Gasperini vuole che la difesa resti nelle mani di Evan. A meno di offerte irrinunciabili e last minute da qui al 30 giugno, la proprietà cercherà di assecondare le sue richieste blindando Ndicka. (...) Il bilancio di Trigoria reclama un sacrificio e i milioni necessari arriveranno proprio da uno tra Soulè, Konè e Svilar. Soulé incassa l'interesse del Borussia Dortmund, che al momento però non è disposto a pagare gli oltre 40 milioni di curo chiesti dalla Roma. L'argentino, in ogni caso, piace anche in Premier League, dove si è mosso l'Aston Villa, per ora più defilato rispetto ai tedeschi, che trattano sul prezzo. (...) Più difficile, infine, la separazione da Svilar. Anche in questo caso, Gasperini non digerirebbe con molta facilità la cessione. (...)

(La Repubblica)