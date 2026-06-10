Roma, Gasp li marca a uomo

Si fa presto a dire vacanze e parlare di riposo. La Roma sta avanzando con un passo lento dentro questo mese di giugno rovente: il ritmo delle operazioni è troppo basso per i criteri del signor Gasperini, che sfiderebbe persino l'anticiclone delle Azzorre pur di vedere decollare la programmazione [...]

Gasp chiede un mercato all'altezza e più chiarezza sui contorni non ancora definiti del Fair Play Finanziario. Vorrebbe sapere se dovrà accettare dei sacrifici o se il club potrà cavarsela con il gruzzoletto delle cessioni periferiche: sul tavolo resta anche l'ipotesi di rinviare di un anno la scadenza. Così Gasp ha iniziato a pressare i suoi interlocutori. Le persone che a vario titolo si occupano di conti, organizzazione, logistica, ma anche di mercato in attesa del ds, sono marcati a uomo. Gasp non sprecherà l'occasione della Champions in attesa di un futuro ideale. Vuole correre aggredendo il presente [...].

Oltre al ds la Roma è indietro su tante altre questioni: le date del ritiro estivo non sono ancora ufficiali, le amichevoli non tutte programmate, la campagna acquisti non decolla.

(Corspor)