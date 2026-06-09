Roma, Dybala più vicino al rinnovo, offerta dalla Turchia per Dovbyk

Il primo tassello dell'attacco della scorsa stagione se ne va ed era anche il più semplice da immaginare. Evan Ferguson ha salutato la Roma con un messaggio affidato a Instagram. [...]

La sua uscita è solo il primo pezzo di un reparto che Gasperini vuole ribaltare. Per questo Artem Dovbyk resta sul mercato. L'ucraino piace all'estero, ha richieste dalla Turchia - il Trabzonspor prepara una proposta da 10 milioni - ma il vero problema è contabile: a bilancio pesa ancora circa 25 milioni e trovare un acquirente che eviti una minusvalenza è complicato. La Roma ragiona su cessione ma anche il prestito verrà valutato dai dirigenti a Trigoria.

Dentro questo cantiere c'è un nome che invece la Roma vuole tenersi stretto: Paulo Dybala. Il rinnovo dell'argentino è vicino, ma l'ultimo passaggio verrà gestito dal nuovo ds Tony D'Amico, atteso a Trigoria dopo aver risolto (personalmente) gli ultimi nodi con l'Atalanta, operazione per cui i Friedkin metteranno sul tavolo circa un milione di euro. Per la Joya è pronto un biennale fino al 2028, con ingaggio più che dimezzato ridotto rispetto agli 8 milioni attuali e una parte variabile legata a presenze e gol. [...]

(Repubblica)