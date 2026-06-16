Ritorno di fiamma per Fofana

Un ritorno di flamma che profuma di occasione e di prospettiva. A distanza di un anno, il nome di Malick Fofana torna infatti a gravitare attorno all'universo Roma. [...] Il Lione valuta il glocatore circa 30 milioni di euro, cifra che impone riflessioni approfondite e che rende necessario un incastro perfetto sul fronte delle uscite e delle priorità di mercato.

Più accessibile economicamente appare invece la strada che porta a Mert Komur. Il talento dell'Augsburg, secondo quanto riportato dal media tedeschi, è finito nel mirino giallorosso e rappresenta una soluzione diversa ma altrettanto interessante per qualità e prospettive. [...]

(Corsport)