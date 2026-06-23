Ripartenza Roma

IL TEMPO (L PES) - Punto e a capo. La Roma riparte dalla coppia ritrovata Gasperini-D'Amico. Dopo settimana abbastanza statiche dal punto di vista dei movimenti di mercato, da ieri i giallorossi hanno cambiato marcia in vista degli ultimi sette giorni prima dell'incombente scadenza del 30 giugno. Quella di ieri è stata una giornata fitta di colloqui che hanno visto protagonisti soprattutto allenatore e direttore sportivo, oltre al segretario Lombardo e all'agente Pietro Scala.

Il tecnico era tornato nella notte dalle vacanze e in mattinata ha raggiunto Trigoria dove si è recato anche D'Amico, alla sua prima vera giornata giallorossa dopo l'ufficialità e la deroga ottenuta per operare in anticipo rispetto al primo luglio. C'era anche Pellegrini nel centro sportivo, e indubbiamente ci sarà stato modo di scambiare due chiacchiere sul rinnovo di contratto, anche se l'entourage aspetta ancora una convocazione da parte della dirigenza.

Tante le questioni sul tavolo a venti giorni dal raduno che darà il via alla prossima stagione, tanto che i due nel pomeriggio si sono spostati in un hotel in zona Prati nella Capitale per continuare il summit. I rinnovi di contratto rappresentano il primo passo insieme alle cessioni legate, ovviamente, al tema settlement agreement con la Uefa. Più vicini ancora alla firma rispetto a Pellegrini sono Celik e Dybala. Col turco negli ultimi giorni c'è stata un'importante accelerazione che ha ridotto le distanze e dopo gli ultimi dettagli arriverà l'annuncio del prolungamento con aumento di stipendio a circa 3 milioni. Ultime questioni da sistemare anche per Dybala. L'argentino verso la Firma di un biennale con una base fissa ben al di sotto della metà dello stipendio attuale e diversi bonus legati al rendimento dell'attaccante. In arrivo anche l'agente Novel in città. Volontà chiare sin dall'inizio e forte pressing di Gasp affinché si arrivasse a dama, ora mancano davvero pochi passi per proseguire il matrimonio.

Fondamentale, però, accelerare anche sulle cessioni. Servono plusvalenze da qui alla fine del mese e fino ad ora offerte concrete a Trigoria non ne sono arrivate. Soulé sembra il candidato principale alla partenza con il Borussia Dortmund che si è mostrato più interessato, ma attenzione anche a Fenerbahce e club arabi. Attenzione anche a Koné. Il francese non è convinto dell'Atletico Madrid che si è fatto sotto, ma l'Arsenal nei prossimi giorni potrebbe provare l'offensiva per il centrocampista. La missione di D'Amico, però, sarà quella di monetizzare da altre cessioni, con i nomi, tra gli altri, di Dovbyk, Ziolkowski e Romano come calciatori sacrificabili. Più difficile Angelino che vorrebbe giocarsi le sue carte in ritiro.

Resa da capire infine, se la Roma affonderà il colpo per Greenwood. La richiesta del Marsiglia rimane di oltre cinquanta milioni ma il grande lavoro con calciatore ed entourage delle ultime settimane consente di respirare ottimismo sulla trattativa. La data del primo luglio resta spartiacque soprattutto per la possibilità dell'OM di chiedere 60 milioni. Ma la Roma non molla.