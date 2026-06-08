Rilancio Dybala: firma più vicina

IL TEMPO (L. PES) - Dybala-Roma, il traguardo è più vicino. Il matrimonio tra la Joya e il club giallorosso s'ha da fare, anche se per la formalizzazione c'è ancora da attendere. Le trattative tra Ryan Friedkin e l'agente dell'attaccante Carlos Novel proseguono a distanza e l'accordo è sempre più vicino con un leggero rialzo dell'offerta della Roma dopo il «no» di Paulo alla prima proposta.

L'intenzione di tutte le parti in causa è chiara ormai da settimane. Gasperini ha chiesto la conferma di Dybala e la Joya, dal canto suo, ha sempre dato la priorità ai giallorossi, anche e soprattutto dopo la conquista della Champions. Decisivo per la formalizzazione sarà anche l'arrivo del nuovo ds Tony D'Amico che nelle prossime ore dovrebbe firmare il contratto pluriennale (tre o quattro) che lo legherà alla Roma dove ritroverà Gasperini.

Oltre al rinnovo di Dybala, che tra quelli in scadenza a fine mese è quello più vicino alla chiusura, sul tavolo ci sono anche le questioni aperte di Pellegrini e Celik. Per il centrocampista la situazione è più semplice con una trattativa già impostata nei mesi scorsi, mentre per il turco la strada resta più in salita dopo la distanza tra domanda e offerta che aveva fatto arenare la trattativa in inverno.

La priorità, in ogni caso, per il nuovo ds sarà quella delle cessioni con la scadenza del

30 giugno che incombe. L'idea di sacrificare solo seconde linee appare difficilmente realizzabile col solo Ziolkowski, al momento, che ha attirato interessamenti. Per questo un titolare resta in bilico e il nome più gettonato per l'addio resta quello di Koné.

Capitolo entrate. Il nome in cima alla lista dei desideri di Gasp è sempre Greenwood. L'ala inglese è stata al centro delle voci di mercato degli ultimi giorni dopo che il candidato alla presidenza del Fenerbahce Safi aveva garantito di avere un accordo per portarlo a Istanbul. Ieri, però, le elezioni sono state vinte dall'altro candidato Yıldırım. Per questo, seppure l'operazione resta difficile e dai costi alti, la Roma resta in corsa e ci proverà.