Porta Juve, c'è anche Svilar

Il bisogno, quasi disperato, di fare cassa entro il 30 giugno. La necessità di registrare a bilancio delle plusvalenze in grado di sistemare i conti. È un andazzo ricorrente: tante squadre si ritrovano a dover convivere con un destino comune. Vale soprattutto per Juve e Roma, pur con numeri e proporzioni ben diverse. [...] In un contesto in cui Tony D'Amico, fresco di nomina, non ha potuto mettere mano alle faccende romaniste prima di metà mese poiché impegnato a risolvere il contratto in essere con l'Atalanta. Visto l'importo da trovare in così poco tempo, la Roma sta provando ad attingere anche dal bacino dei cosiddetti intoccabili. Dei giocatori che Gian Piero Gasperini sperava in ogni modo di trattenere. La cassa più semplice si può ottenere da questi magnifici sei: Kone, Wesley, Ndicka, Pisilli, Soulè e Svilar. [...] Per il portiere - certamente indispensabile per Gasp ormai rassegnato di fronte ad una cessione di questo spessore - si è invece aperto uno spiraglio. [...] Alla Continassa si è accesa una lampadina che può diventare un faro abbagliante. Perché Svilar in chiave Juve? Il primo motivo è il più semplice di tutti: i bianconeri hanno la necessità di trovare un nuovo numero uno. Lo sanno in tutta Europa. La Roma finora non ha mai pensato di privarsi del belga per meno di 50/60 milioni, ma la necessità di sistemare i conti può portare ad un netto ridimensionamento delle richieste. Insomma, se un qualsiasi club si presentasse da D'Amico con 35-40 milioni per Svilar sarebbe difficile fare melina. [...] In un colpo solo o quasi, in questa maniera, la Roma si metterebbe al riparo da qualsiasi guaio relativo al bilancio. Senza dover mettere sul mercato altri asset di Gasperini. I due club, per il momento tramite intermediari, stanno dialogando. [...] A Torino, in ogni caso, le altre piste sono ancora vive: i discorsi per Dibu Martinez, proprio perché si sta discutendo con la stessa agenzia di Svilar, restano in piedi soltanto se l'Aston Villa dovesse quasi azzerare le richieste economiche sul cartellino dell'argentino. Occhio anche al Dibu in chiave Roma: se parte Svilar, verrà fatto più di un pensiero per lui. [...]

(Tuttosport)