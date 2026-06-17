Pisilli cerca la consacrazione con Gasperini

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Niccolò Pisilli ha sposato la Roma con il rinnovo di contratto formalizzato a febbraio 2025 ed ora non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale. Il suo nome è sicuramente tra quelli appetibili sul mercato, soprattutto in ottica Fair Play Finanziario, essendo un prodotto del settore giovanile che garantirebbe una plusvalenza integrale. Ma il centrocampista ha fatto una scelta precisa un anno fa e, dopo una seconda parte di stagione in cui è stato utilizzato con regolarità da Gasperini, vuole continuare il proprio percorso vestendo ancora la maglia giallorossa. Fino alla partita contro l'Atalanta di gennaio il classe 2004 aveva racimolato appena 70 minuti in campionato. Da lì in poi, complice anche l'assenza di El Aynaoui per l'impegno in Coppa d'Africa, è arrivata la svolta, che ha spazzato via anche qualsiasi ipotesi di prestito al Genoa. Alla fine sono stati 1285 i minuti complessivi in Serie A, un dato che evidenzia un netto cambio di rotta nelle gerarchie di Gasperini, che lo ha sempre mandato in campo nelle gare disputate nel 2026, coppe comprese. La prossima stagione, che prenderà il via il 13 luglio con il ritiro di Trigoria, può (e forse deve) essere quella della consacrazione definitiva del numero 61 giallorosso, ora in vacanza negli Usa dopo il doppio impegno contro Lussemburgo e Grecia con la maglia della Nazionale. E una motivazione in più, per lui che è tifoso romanista, sarà sicuramente l'annata che porterà al centenario. Sul fronte uscite è stata colmata la minima distanza che c'era con il Genoa per Baldanzi, che resterà in Liguria alla corte di De Rossi, che aveva spinto a gennaio per averlo e ora per trasformare il prestito in un acquisto a titolo definitivo. È stato accontentato dalla società rossoblù.