Per Greenwood subito 20 milioni, poi un affare a rate

La Roma su Greenwood ha smesso di sognare e ha iniziato a fare i conti. Gasperini lo ha indicato come il primo colpo per la sua rosa da Champions. Il profilo ideale, attaccante totale, ambidestro, capace di giocare ovunque nel reparto offensivo.

Il vicepresidente Ryan Friedkin ha parlato con il padre agente, spiegando nei dettagli il progetto giallorosso. Il corteggiamento è finito, Greenwood ha detto sì: contratto da 5 milioni a stagione destinato a salire [...]

Il Marsiglia però non abbassa le sue richieste: 50 milioni più 5 di bonus. E c'è una data che è come un macigno, il 30 giugno, perché dal primo luglio scatta una clausola rescissoria di 60 milioni di euro e in francesi non intendono scendere.

La strategia di D'amico è quella di avvicinarsi alle richieste senza toccare la quota massima: 15-20 milioni subito e il resto spalmato sulle prossime due-tre stagioni. Una formula che fa contenti tutti.

(La Repubblica)