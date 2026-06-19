Per Dybala arriva l'incontro decisivo

La Roma ha iniziato la propria corsa contro il tempo. Contro quel cronometro con scritto 30 giugno, ultimo giorno valido per cercare di raggiungere l'obiettivo dei 50 milioni di plusvalenze. Gian Piero Gasperini è stato chiaro e deciso sui calciatori che vorrebbe tenere a tutti i costi, tra questi figurano Niccolò Pisilli, Mile Svilar ed Evan Ndicka, con la speranza che all'ultimo minuto non serva una loro cessione. Sulla lista dei possibili partenti invece rimangono i nomi di Matias Soulé e Manu Koné. Il centrocampista francese è concentrato esclusivamente sul Mondiale con la sua Francia (come dichiarato anche dal ritiro con la nazionale) ma la Roma è pronta ad ascoltare le proposte delle pretendenti. L'Atletico Madrid continua a monitorare con molta attenzione Koné e dopo l'offerta di 45 milioni di euro presentata prima della fine della stagione (e rispedita al mittente dai giallorossi), ora gli spagnoli studiano la nuova offerta da presentare sui tavoli di Trigoria. Per l'argentino invece rimane vivo l'interesse del Borussia Dortmund anche se in Bundesliga non è l'unico club ad aver messo gli occhi su Soulé. La Roma non intende scendere dai 40 milioni di euro, cifra che permetterebbe di segnare una plusvalenza di circa 25 milioni. (...) Nelle prossime ore potrebbe esserci un incontro decisivo per il futuro di Paulo Dybala. Le due parti sono in continuo contatto e rimane da limare la questione relativa ai bonus prima della tanto attesa fumata bianca. Tony D'Amico è stato ufficializzato ma in queste ore il nuovo ds giallorosso sta cercando di trovare un accordo con l'Atalanta (sarebbe disposto a rinunciare anche alle ultime mensilità) per avere più margine operativo già da questi giorni senza dover aspettare il primo luglio per poter operare. (...) Per quanto riguarda il mercato in entrata Mason Greenwood rimane in cima alla lista di Gasperini. Già da giorni è stato trovato l'accordo sul trasferimento, ma rimane da discutere la parte relativa all'ingaggio, così come anche il costo del cartellino. La Roma non intende andare oltre i 40 milioni, il Marsiglia ne chiede 50 più bonus, la partita a scacchi è iniziata.

(Il Romanista)