Paulo aspetta un segnale. Passi in avanti per Pellegrini

La dead line del 30 giugno è cerchiata in rosso da un bel po' e il diktat è chiaro: prima cessioni e rinnovi poi lo sprint sulle entrate. Dall'altra parte del mondo Dybala attende ancora una risposta, la controproposta è stata inviata e l'agente Novel (ancora in Spagna) aspetta una chiamata per finalizzare l'accordo. Da limare ancora i dettagli legati ai bonus per le presenze, l'ottimismo non è mai tramontato ma probabilmente nessuno si aspettava che i tempi fossero cosi lunghi.

Gli altri due in attesa sono Pellegrini e Celik. Nei giorni scorsi sono andati in scena i primi colloqui tra il procuratore di Lorenzo e D'Amico. La volontà è quella di rimanere e il giocatore ha già dato l'ok per il taglio dell'ingaggio che passerà dai 4 più 2,5 di bonus attuali ad una cifra intorno ai 2,5 più benefits. Vicina anche la firma di Celik (il club potrà usufruire del Decreto Crescita).

(Il Messaggero)