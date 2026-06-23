Oladipo e Thogersen blindate

Dopo aver salutato Evelyne Viens (Parls FC] e Emilie Haavi (Como), la Roma Femminile è a un passo dal blindare due pilastri dell'undici che ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia: si tratta di Shukurat Oladipo e Frederikke Thogersen.

Anche gli ultimi dettagli sono stati limati. Manca solo l'ufficialità. Oladipo, la grande rivelazione della stagione al centro della difesa della Roma, prolungherà Il contratto valido fino al 2027, mentre Thogersen era in scadenza a fine mese e dunque continuerà a indossare la maglia giallorossa. [...]

(Corsport)