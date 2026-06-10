Oggi il ds D'Amico sarà giallorosso, ma inizierà a lavorare solo a luglio

Gli intoppi con l'Atalanta sembrano ormai superati e l'annuncio potrebbe arrivare già oggi: Tony D'Amico dal primo luglio sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Per lui è pronto un contratto triennale da 1,5 milioni di euro e, soprattutto, il ritorno al fianco di Gian Piero Gasperini, con cui i contatti sono costanti in vista della prossima stagione. Fino ad allora saranno la struttura dirigenziale del club e i collaboratori esterni a condurre il mercato giallorosso. (...) La Roma è chiamata a costruire una rosa all'altezza della Champions League, con il traguardo delle prime quattro in campionato come punto di riferimento fisso. Parallelamente, però, il club dovrà continuare a muoversi entro i vincoli del settlement agreement con la Uefa. La strada più rapida per rientrare nei parametri resta la cessione di un big, ma è anche la più dolorosa. (...) Sul fronte rinnovi, Gasperini ha indicato le sue priorità: Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, i cui contratti scadranno tra quindici giorni. Il tecnico spinge per un'accelerazione, perché dalle loro permanenze dipenderanno molte delle strategie di mercato della società. Per quanto riguarda i rinforzi, la lista è chiara. Servono innesti offensivi: i Friedkin sono pronti a regalare a Gasperini quell'ala sinistra che chiede da tempo. Il primo nome resta Mason Greenwood, con il quale c'è un principio di accordo. Resta da mettere in piedi la parte più difficile dell'operazione: la trattativa con il Marsiglia, che per il giocatore chiede oltre 50 milioni. In attacco serve anche un vice Malen di alto profilo. (...) Non meno urgente il rinforzo sulla fascia destra, dove Gasperini cerca un esterno alla Wesley: corsa, intensità e spinta per novanta minuti. I nomi sul taccuino di D'Amico non mancano. Per trasformarli in acquisti concreti, però, servirà lavorare anche sulle uscite. Diversi giocatori sono considerati sacrificabili e potrebbero finanziare il mercato in entrata. Il primo della lista è Evan Ndicka. Ma non ci sono offerte all'orizzonte. Così come il direttore sportivo. Che sarà operativo dal 1 luglio.

(La Repubblica)