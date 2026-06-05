Oggi D'Amico può firmare. Abbonamenti entro 10 giorni

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - L'attesa sta per finire. Nelle prossime ore, infatti, dovrebbe arrivare l'annuncio di D'Amico come successore di Massara. Manca ancora qualche piccola questione burocratica da risolvere con l'Atalanta, ma la Roma spera di poter ufficializzare l'arrivo dell'ex Verona nella giornata di oggi. Una volta insediatosi a Trigoria, D'Amico si concen-trerà inizialmente sui rinno-vi dei giocatori in scadenza tra poco più di tre settimane. C'è fiducia sulla possibi-lità di trovare un accordo con Dybala e Pellegrini, mentre dovrà riprendere la trattativa per il prolungamento di Celik. Da definire, poi, le operazioni in uscita legate al settlement agreement, prima di concentrarsi sui nuovi acquisti. A proposito di cessioni, il Lens ha esercitato il diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni per Saud. La Roma, che aveva già incassato 500 mila euro per il prestito oneroso, effettua una plusvalenza leggermente superiore ai 2 milioni. Il club giallorosso mantiene anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita, che salirebbe a 40%-50% in caso di cessio-ne in Arabia Saudita. Intorno alla metà del mese, poi, partirà la campagna abbonamenti per la prossima stagione. La prima fase sarà dedicata ai rinnovi, seguita dagli abbonamenti dei circa 25.000 iscritti alla «waiting list» e l'eventuale vendita libera. I prezzi dei settori popolari dovrebbero rimanere invariati, mentre sono previsti aumenti per le tribune.