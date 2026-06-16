Nuovo stadio della Roma il commissario accelera. Iter autorizzativo in 3 mesi

Si corre per far partire il cantiere del nuovo stadio della Roma il prima possibile. A dare una spinta all'iter è stato ieri il commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032, Massimo Sessa, con la firma della prima ordinanza volta ad accelerare la valutazione e l'approvazione del Progetto di fattibilità tecnico economica (Pfte) presentato dal club giallorosso per la realizzazione dello stadio a Pietralata.

Il provvedimento, immediatamente efficace, serve ad abbreviare il percorso burocratico necessario per arrivare al via libera definitivo dell'impianto. Fissa in modo puntuale responsabilità e scadenze dei soggetti coinvolti e consente, di fatto, l'apertura della Conferenza dei servizi, accelerando sensibilmente i tempi autorizzativi. Così, l'iter per ottenere il via libera finale, comprensivo anche della Valutazione di impatto ambientale, viene ridotto a 90 giorni. [...]

Per il sindaco Roberto Gualtieri l'avvio della Conferenza dei Servizi rappresenta «un passaggio fondamentale per il futuro» dello stadio e «per il percorso che porterà la città a dotarsi di una nuova infrastruttura sportiva moderna e sostenibile e pienamente integrata con il territorio». «Continueremo a lavorare insieme a tutte le istituzioni coinvolte per garantire tempi certi, massima trasparenza e rigorose valutazioni - prosegue il primo cittadino - con l'obiettivo di cogliere le opportunità legate agli Europei del 2032 e di realizzare un'opera strategica per tutta la Capitale». [...]

(Il Messaggero)