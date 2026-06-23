Nuova Roma: vertice Gasp-D'Amico, operazione plusvalenze

LEGGO (F. BALZANI) - Un summit lungo quasi tutta la giornata, il primo della nuova coppia che guiderà la Roma nella stagione del centenario. Tony D'Amico e Gian Piero Gasperini ieri hanno varcato i cancelli di una Trigoria bollente poco prima delle 10 e hanno poi proseguito il vertice fino a tardo pomeriggio in un hotel del Centro. Il nuovo ds e il tecnico (che si è tagliato notevolmente le ferie) si sono chiusi nel centro sportivo per studiare il piano d'azione sulle cessioni, i rinnovi e l'affare Greenwood. E lo faranno anche oggi e probabilmente per tutta la settimana. Poco prima di loro aveva fatto il suo arrivo Lorenzo Pellegrini che, insieme a Dybala e Celik, è ormai a un passo dal prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno.

Il punto nodale però sono le plusvalenze da ottenere entro fine mese. D'Amico sta cercando sponde amiche per l'affare Soulé e non si farà prendere per la gola da Arsenal e Chelsea per Koné che resterà comunque sul mercato anche a luglio. Uno dei due dovrà partire, ma non a prezzo di saldo. Aston Villa e Dortmund ragionano sull'argentino, ma ora serve una proposta concreta

che potrebbe arrivare nei prossimi girni. Secco no, invece, alla possibilità di cessione di Ndicka all'Inter.

Nel frattempo si avvicinano quelle di Romano (a Palermo o Bologna per 6-7 milioni) e quella di Salah-Eddine al Psv per circa 8. Due entrate che aiuteranno, ma non basteranno. L'obiettivo è raggiungere la quota prevista dal settlement agreement per poi chiudere col Marsiglia per Greenwood. L'inglese è in continuo contatto con Gasperini e ha garantito di nuovo che aspetterà la Roma. Una rassicurazione che tranquillizza il tecnico. Al momento ogni altra trattativa in entrata è rinviata a luglio quando i Friedkin avranno più libertà di manovra e quando sarà riaperto anche il dossier per il ritorno di Totti.