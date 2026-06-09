Non solo Malen. Gasp cerca partner

IL TEMPO (L .PES) - Tra le missioni estive di Gasperini c'è quella di curare la solitudine di Malen. Non solo aumentando la qualità degli esterni del suo 3-4-3 (o 3-4-2-1 in base alle caratteristiche degli interpreti), ma intervenendo anche nel roster delle punte. Tra infortuni e alternative poco considerate la mezza stagione dell'olandese in giallorosso è stata un tour de force. Diciotto gare su diciotto da titolare e il 91% del minuti giocati con sette partite da novanta minuti e la sostituzione arrivata sempre almeno dopo il 65'. Ma quest'anno sarà diverso. La Champions cambia i piani e le prospettive anche nelle scelte sulla rosa. Il tecnico sa che servirà aumentare l'apporto delle punte in una stagione dove le partite saranno dall'alto coefficiente di difficoltà sin da subito e dove Malen per forza di cose dovrà rifiatare per provare a sfondare quota 30 gol mantenendo la media realizzativa di suoi primi mesi in Serie A.

Greenwood resta il sogno neanche troppo proibito per alzare il livello alle spalle del centravanti, insieme ai rinnovi di Pellegrini e Dybala che rappresentano elementi di qualità con caratteristiche diverse per cercare di aumentare la varietà del pacchetto offensivo. Ancora da decifrare, invece, il futuro di Soulé. La pubalgia ne ha rallentato il rendimento da inizio 2026 e tra il via vai degli attaccanti non è escluso possa rientrarci anche l'argentino. Ancora nessuna pista concreta per il talento di Mar del Plata arrivato due anni fa dalla Juve e che oggi è valutato tra i 35 e i 40 milioni dal club giallorosso. Ma il suo destino dipenderà anche dalle altre operazioni in entrata e uscita.

Chi potrebbe partire, almeno nelle speranze della Roma, è Dovbyk. Ma la cessione del centravanti ucraino è tutt'altro che semplice. Innanzitutto dopo un campionato praticamente tutto da spettatore visti i due pesanti infortuni alla coscia. Poi, motivo centrale, visti i costi dell'ingaggio e il peso a bilancio ancora oggi, è davvero complesso immaginare di trovare squadre pronte a investire sull'ex Girona. Il Villarreal la scorsa estate era pronto a prenderlo in prestito ma la formula a Trigoria non ha mai convinto e un anno dopo la situazione è più o meno la stessa. Ma ci si proverà lo stesso. Discorso diverso, invece, per Robinio Vaz. Gasp lo considera ancora indietro per la prima squadra e, salvo progressi repentini in ritiro, potrebbe andare a fare esperienza altrove, Anche se non è da escludere che il giovane francese possa restare come terza scelta tra le punte giallorosse.

Chi ha ufficialmente salutato, invece, è Ferguson. L'irlandese da gennaio non ha di fatto più fatto parte del gruppo squadra ma ieri sui social ha dedicato un post alla Roma. «Nessuno vuole vedere il proprio percorso interrompersi anzitempo, ma gli infortuni fanno parte del gioco. Grazie a tutti, a Roma e ai tifosi per il sostegno negli ultimi mesi. Auguro ai miei compagni di squadra e a tutti nel club il meglio per il futuro».

Intanto in vista del nuovo stadio a Pietralata il club sta inviando mail ad abbonati e non, incaricando la società di consulenza internazionale CAA ICON di realizzare un sondaggio su larga scala per pareri e consigli legati alla costruzione dell'impianto. Un metodo diretto per coinvolgere i tifosi nelle scelte per quella che sarà anche la loro nuova casa.