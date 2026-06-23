N'Dicka blindato. Marotta assicura: «Mai trattato»

IL TEMPO (L PES) - N'Dicka non si tocca. Nella testa di Gasperini la difesa è il riparto dove, quantomeno nei titolari, c'è da toccare il meno possibile. Insieme alla conferma di Hermoso e al prossimo rinnovo di Mancini, quindi, il tecnico ha bloccato la partenza dell'ivoriano attualmente impegnato al Mondiale. Salvo, come per tutti, offerte davvero fuori mercato.

Ieri, a margine delle elezioni federali nella Capitale, anche il presidente dell'Inter conferma la situazione negando ogni contatto con la Koma. «Se ne abbiamo parlato con la Roma? No, no, assolutamente». Non è N'Dicka, quindi, uno dei papabili partenti da qui a una settimana in relazione al regolamento di conti con la Uefa e la contingente chiusura del settlement agreement. Gasperini vuole ripartire dalla retroguardia che ha chiuso come seconda migliore del campionato e, anzi, vorrebbe aggiungere un altro centrale mancino che possa essere l'alternativa di Hermoso.