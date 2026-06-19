Ma prima le Cessioni: Baldanzi non basta

La clessidra sta per esaurirsi e la dead line del 30 giugno si avvicina. (...) Servono cessioni per arrivare alla famosa cifra dei 50 milioni di plusvalenze. Ieri c'è stato lo scambio di documenti col Genoa per Baldanzi, i giallorossi ne incasseranno 9,5. Serve, però, la vendita di un pezzo grosso. D'Amico e al lavoro quasi esclusivamente su questo fronte, in cima alla lista dei cedibili c'è Soulé e qualche segnale dalla Bundesliga sta arrivando. Il Borussia Dortmund ha già mostrato interesse e alla corsa si è unito anche il Bayer Leverkusen oltre a Aston Villa e Fenerbahce. Il problema? Offerte vere e proprie ancora non sono arrivate. Stesso discorso per Koné che piace all'Arsenal. (...) Il PSV Eindhoven non ha mollato la presa per Salah-Eddine ma l'offerta da 7,5 milioni di euro non basta. Angeliño è seguito dal Betis, mentre il giovane Romano è conteso da Palermo, Cagliari e Bologna. Capitolo rinnovi: Dybala rimane in attesa di una risposta, nei prossimi giorni altri incontri con gli agenti di Pellegrini e Celik per arrivare alla fumata bianca.

(Il Messagero)