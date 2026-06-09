Le due fasce dell'U17 d'oro made in Roma

Nell'Italia U17 che è salita sul tetto d'Europa ci sono due titolari che fanno parte del settore giovanile della Roma: si tratta di Giampaolo Bonifazi e Lorenzo Dattilo. Entrambi terzini, entrambi protagonisti in azzurro, con la maglia da titolare nella finale contro il Belgio.

Bonifazi, glà blindato con il primo contratto da professionista fino al 2028, ha occupato la corsia sinistra mettendo dentro tutta la sua grinta. Perno della classe 2009, in questa stagione ha giocato sia in Under 17 che in Under 18. [...]

Un discorso simile vale per Dattilo, terzino destro, unico classe 2010 dalla spedizione azzurra insieme a Croci della Fiorentina. Ha una spiccata propensione offensiva il capitano dell'Under 16 della Roma, che vuole ricalcare le orme di Florenzi. I numeri in campionato dicono tutto: 23 presenze e 5 gol.

(Corsport)