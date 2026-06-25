La Roma si sblocca: Stoccarda su Soulé e 20 milioni dai diritti tv

Magari il 24 giugno sarà davvero considerato come il giorno della svolta, per il mercato della Roma. Perché qualcosa si è mosso, non solo in ottica 30 giugno. Per quattro aspetti diversi. Il primo non riguarda direttamente un'operazione di player trading: nelle casse di Trigoria sono arrivati i20 milioni di euro attesi relativi alla causa vinta della Lega di A contro Img sui diritti tv internazionali. [...] Una riguarda Soulé ed è la più importante: sull'argentino, oltre all'Al Ahli, si è mosso concretamente lo Stoccarda. Più di un chiacchiericcio, ma un contatto diretto con il club giallorosso per valutare la fattibilità dell'operazione. La destinazione è gradita all'argentino e già questo mette in discesa l'affare. La Roma ha fissato a quota 40 milioni il prezzo del cartellino: il direttore sportivo D'Amico è in attesa di una proposta scritta ed è probabile che arrivi a breve. [...] L'altra notizia riguarda Manu Koné. È bene attendersi nei prossimi giorni un'offensiva per il giocatore francese proveniente da Londra. L'Atletico Madrid non ha ancora riaperto il file dopo aver incassato il rifiuto del centrocampista, mentre dalla Premier League Arsenal e Chelsea hanno mosso i loro passi e sono pronti a formulare le loro offerte. Attenzione, però: non è detto che arrivino entro il 30 giugno. [...] Possibile che l'affondo dei club inglesi arrivi a luglio inoltrato. [...] Il quarto motivo è legato ad Alessandro Romano. Il centrocampista, tornato dal prestito allo Spezia, ha molto mercato: è in atto una corsa a tre tra Cagliari, Palermo e Bologna, la cessione dovrebbe portare nelle casse della Roma un'altra cifra utile in ottica 30 giugno. L'urgenza è legata alle cessioni, i rinnovi arrivano dopo anche se nelle prossime ore soprattutto sul fronte Dybala potrebbero arrivare novità. Un po' di apprensione, in verità, c'è sul fronte Greenwood. Perché il Fenerbahce è tornato a farsi sotto col giocatore ed è pronto a formulare un'offerta al Marsiglia per chiudere l'affare entro fine mese. [...]

(Corsera)