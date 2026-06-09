La Roma ha il si di Mason. Intesa con Greenwood che ha salutato Marsiglia

Adesso non è più soltanto un'idea, un desiderio o una suggestione di mercato estivo. La Roma comincia a credere seriamente a Mason Greenwood. E più passano i giorni, più la sensazione è che il club giallorosso stia provando a costruire qualcosa di importante attorno al talento inglese, il grande obiettivo individuato per consegnare a Gasperini un attacco di livello internazionale. [...]

La fiducia della Roma nasce soprattutto dai contatti continui e positivi con il padre-agente dell'attaccante. Dialoghi costanti, approfondimenti, confronti che hanno portato a una base d'intesa tra le parti. L'ingaggio sarà pesante, superiore ai 4 milioni netti a stagione più i bonus a salire negli anni. Uno stipendio da Champions. Ma il segnale più incoraggiante arriva dalla volontà del giocatore, affascinato dalla prospettiva di trasferirsi nella Capitale. Dietro le quinte il lavoro procede senza sosta. [...]

La strategia è chiara: accelerare per evitare che la corsa si trasformi in una lunga maratona di mercato. L'obiettivo è chiudere in fretta, bruciando la concorrenza e lanciando un messaggio forte a tutta la Serie A. Anche il giocatore, dal canto suo, vuole definire il futuro il prima possibile. Ha già salutato Marsiglia, riconsegnando le chiavi dell'appartamento che occupava ad Aix-en-Provence e chiudendo di fatto la sua esperienza francese. [...]

Un ostacolo è chiaramente anche il costo dell'intera operazione. Il Marsiglia valuta Greenwood 55 milioni di euro compresi bonus, mentre il calciatore chiede uno

stipendio da protagonista assoluto. Un investimento totale enorme tra cartellino e ingaggi, vicino ai cento milioni lordi complessivi nell'arco di un contratto quinquennale. La prima mossa giallorossa sarà prudente ma significativa: offrire al Marsiglia circa 40 milioni di euro bonus inclusi. Una proposta destinata a non bastare, ma utile per certificare una realtà che ormai appare evidente. La Roma fa sul serio. [...]

Intanto sul fronte esterni c'è da registrare l'interesse concreto per Costantino Favasuli, il promettente esterno di destra del Catanzaro protagonista in Serie B e anche in Nazionale. Ventidue anni, 42 presenze con 2 gol e 9 assist, il ragazzo è seguito attentamente dalla Roma che può mettere sul piatto tra i 5 e gli 8 milioni di euro per soddisfare le richieste del club calabrese, che dovrà girare il 50% della rivendita alla Fiorentina, oltre magari a girare qualche giovane in prestito con possibile riscatto e controriscatto.

(Corsport)