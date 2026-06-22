La Roma e i rinnovi: l'arte dell'equilibrio

Si parla dei rinnovi in questo momento in casa Roma. E, la conferma dello zoccolo duro chiesta da Gasperini sta impiegando più tempo del previsto. In ballo c'è, oltre al gioco, anche l'armonia dello spogliatoio.

Non è semplice il lavoro di D'Amico, come non lo era quello di Massara [...] perché il nuovo ds è chiamato in questi giorni a riscrivere una linea-guida economica da seguire all'interno del club sia per gli annosi rapporti con la Uefa ma anche per non alterare l'armonia che si è creata dentro la squadra. Senza troppi giri di parole: ad oggi il calciatore al quale è legato il terzo posto è Malen che guadagna 3,5 milioni. Vien da sé che la prima richiesta di Celik di 3,8 milioni a Trigoria è considerata irricevibile [...]

La Roma sta cambiando lentamente pelle anche dal punto di vista degli ingaggi e se n'è accorto anche Dybala che fino al 30 giugno resta il calciatore più pagato della rosa (8 milioni più bonus). Una delle proposte giallorossa - 2 milioni più gettone di 60 mila euro ad ogni gara disputata di 45 minuti) non è stata accettata dalla Joya che ha controreplicato [...] cercando di alzare la parte fissa a 3 milioni dimezzando poi il compenso per ogni gara. Anche Pellegrini è pronto a sedersi ad un tavolo: Lorenzo parte da una base fissa di 4,5 milioni più benefits. Ha più volte dimostrato la volontà di abbassare le pretese.

Per questo motivo i rinnovo stanno andando a rilento: da un alto ci sono gli agenti che sanno che l'allenatore li vuole a tutti i costi dall'altro c'è un club che pur riconoscendo il valore di questi ragazzi è consapevole come non ci sia la fila di società pronti a ricoprirli d'oro.

(Il Messaggero)